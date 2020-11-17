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Adil Öksüz'ün kayınvalidesinin yargılanmasında karar verildi

Adil Öksüz'ün kayınvalidesinin yargılanmasında karar verildi
Adil Öksüz'ün kayınvalidesinin yargılanmasında karar verildi

Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgütün firari ‘hava kuvvetleri imamı’ Adil Öksüz'ün kayınvalidesi olan tutuksuz sanık Hatice Yıldırım’ın davasında karar verildi. Sanık hakkında ‘Silahlı terör örgütü üyeliğinden’ 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar tüm hızıyla sürüyor. Soruşturma kapsamında firari olarak aranan FETÖ örgütünün sözde Hava Kuvvetleri İmamı Adil Öksüz'ün kayınvalidesi Hatice Yıldırım'ın yargılanmasına devam edildi. Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde gerçekleşen davaya tutusuz sanık Hatice Yıldırım katılmazken, avukatları hazır bulundu. Sanık avukatlarını dinleyen mahkeme heyeti Yıldırım'ın ‘Silahlı terör örgütü üyeliğinden' 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırırken ‘anayasayı ihlal' suçundan ise delil yetersizliğinden beraatine karar verdi.

Orkun Kaya

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