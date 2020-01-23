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'Adın FETÖ'ye karıştı' deyip evdeki para ve altınları alan sahte polisler tutuklandı

'Adın FETÖ'ye karıştı' deyip evdeki para ve altınları alan sahte polisler tutuklandı
'Adın FETÖ'ye karıştı' deyip evdeki para ve altınları alan sahte polisler tutuklandı

Samsun'da telefonla aradıkları 2 kişiye kendilerini polis olarak tanıtıp, “Adınız FETÖ’ye karıştı” diyerek evlerindeki altın ve paralarını alan 2 kişi tutuklandı.

Olay, Samsun'un Atakum ve İlkadım ilçelerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz dolandırıcılar, İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde ikamet eden Fatma E.'yi (63) ev telefonundan arayarak kendilerini polis olarak tanıtıp adının FETÖ olaylarına karıştığını ve evinde arama yapacağını söyleyerek söz konusu eve gitti. Dolandırıcılardan S.İ. evde arama yaptığı sırada 3 bin lira para, 30 gram altın bilezik ve 4 adet çeyrek altını alıp evden ayrıldı. Dolandırıldığını anlayan Fatma E. polise şikayette bulundu. Samsun polisi yaptıkları araştırma sonucu olayla ilgili S.İ. ile birlikte hareket ettikleri iddia edilen dayısı N.K. ve Suriye uyruklu M.M.'nin Havza ilçesinde bir otele yerleştiklerini tespit etti. Polisin kendilerini yakalayacağını anlayan 3 şüpheli oteli terk etti ancak Havza ilçesinde bir aracın içinde yakalandı.

Gözaltına alınarak Samsun Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi'nde ikamet eden Naime A.'yı ev telefonundan arayıp adının FETÖ'ye karıştığını söyleyerek korkutup kandırarak evde arama yapıp 2 bin dolar, 6 bin lira ve 40 gram altın bileziği aldığını tespit etti. Polisteki sorguları tamamlanan S.İ., dayısı N.K. ve Suriye uyruklu M.M. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren D.İ. ve dayısı N.K. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, Suriye uyruklu M.M. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muhammer Ay
 

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