Adis Lagumdzija: 'Avrupa Şampiyonası için hazırız'

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 1-19 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda mücadele edecek. Turnuva öncesinde milli voleybolcu Adis Lagumdzija, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu.

Kampta güzel bir başlangıç yaptıklarını ve iyi hazırlandıklarını belirten Lagumdzija, "Bence takım olarak çok iyiyiz. Çok hazırız, çok iyi hissediyoruz kendimizi. Zaten güzel bir kamp süreci geçirdik. Ondan önce şampiyonluk yaşadık Altın Lig'de. İlk maç Rusya ile. Çok zor bir maç. Rusya olimpiyatta final oynadı. Orada kendimizi gösterip, kalan maçlarda ona göre devam etmek hepimiz çok önemli.

İlk maçtan artık her şey başlıyor. Uzun zamandır kamptayız. Zaten Altın Ligi de sayarsak şu an 3-3.5 aydır kamptayız. Ondan önce de lig vardı. Ama orada bir ara vardı, orada dinlendik. Herkes dinlenip geldi. Bence herkes motive. Bu takımın dünya sıralaması için burada derece yapmak çok önemli. O yüzden bu Avrupa Şampiyonası bizim için çok önemli" diye konuştu.

Grup maçları oynayacakları Finlandiya'daki sıcaklık farkının sorulması üzerine başarılı oyuncu, "Geçen baktık, gündüz 12-13 derece, bayağı soğuk. Yani şimdi burada 30-35 dereceden 15 dereceye düşmek bayağı bayağı bir fark yapacak.

Sıcak mı soğuk mu deseniz, ben soğuk tercih ederim. Çünkü sıcakta çok terliyorsun, bunalıyorsun ama soğukta en azından konsantre olabiliyorsun. Salon sıcak olacak mutlaka ama dışarı biraz farklı olacak, bence yani bizi çok fazla etkilemeyecek bir şey" ifadelerini kullandı.

Oğuzhan Ort - Ozan Buğra Koşar

