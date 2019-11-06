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Adıyaman merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Adıyaman merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
Adıyaman merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Adıyaman merkezli 4 ilde yapılan FETÖ operasyonunda 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, aralarında askeri öğrenci sorumlusu ve Bylock kullanıcılarının bulunduğu 2'si kadın 9 kişiye yönelik Adıyaman, Elazığ, Van ve İstanbul'da operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonda A.D., M.Ö., A.Ş.E., H.F., O.Y., F.Ç., İ.B., C.Ç., Ö.G. isimli 9 kişinin adresine baskın düzenlendi. Operasyonda A.D., M.Ö., A.Ş.E., O.Y., İ.B., ve Ö.G., yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar, sorgulanmak üzere Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Öte yandan operasyonda yakalanamayan H.F., F.Ç. ve C.Ç.'nin yakalanabilmesi için haklarında kırmızı bülten çıkartılması konusunda çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Konuyla ilgiliı soruşturma sürüyor.

Cihan Kizir

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