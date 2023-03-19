Adıyaman Valiliğinden yalan haberlere suç duyurusu açıklaması

Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamada “6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında; özellikle belirli basın-yayın organlarınca kasıtlı olarak kamuoyunu manipüle edecek dezenformasyon amaçlı bilgilerle haberler yapıldığı görülmektedir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın 'Kayıp çocuklara' ilişkin defalarca açıklama yapmasına rağmen, bu basın yayın organlarından biri, 'İlimizde iki çocuğun deprem sonrasında enkazdan çıkarıldıkları, beyaz bir otomobil ile götürüldükleri ve çocuklardan bir daha haber alınamadığı' şeklinde gerçek dışı ve yalan bilgilerden oluşan haberi kamuoyuna servis etmiştir. Söz konusu haberde yer alan 4 yaşındaki F.A.A. isimli ve 12 yaşındaki H.N.T. isimli çocuklarımızın bulunmasına yönelik çalışmalar, DNA karşılaştırmaları dahil olmak üzere halen devam etmektedir. Ancak emniyet birimlerimizce yapılan araştırmalarda haberde iddia edildiği şekilde çocuklarımızın, enkazdan çıkarıldıktan sonra beyaz bir araçla götürüldüğü yönünde hiçbir bulguya rastlanılmamıştır. Kayıp çocuklarımızın bulunmasına yönelik çalışmalar ilgili bakanlıklarımız ve kamu kurumlarımız işbirliği içerisinde detaylı bir şekilde yürütülmekte olup, bulunan çocuklarımızla ilgili kamuoyuna da sürekli bilgilendirmeler yapılmaktadır. Bu bilgilendirmelere rağmen kamuoyuna provokasyon maksatlı yanıltıcı ve yalan haber yayanlar hakkında ise suç duyurusunda bulunulmuştur” denildi.

Cihan Kizir



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