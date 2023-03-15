Adıyaman ve Şanlıurfa'da sel felaketi: 5 can kaybı! Bakan Soylu'dan açıklama

BAKAN SOYLU'DAN İLK AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adıyaman'ın Tut ilçesinde incelemelerde bulundu. İncelemeleri sırasında basın mensuplarına açıklama yapan Soylu, “163 kişilik bir arama kurtarma ekibimiz çalışıyor, yaklaşık 10 ekip. Tabii selle ilgili gerekli hem uyarılar yapmıştık, hem de bölgede gerekli tedbirleri almaya çalışmıştık. Fakat burada bir aile sel sularına kapıldı. 4 kişiden bir kişinin cenazesine ulaştık” dedi. Soylu, kayıp kişiler için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Koordinatör valilerin, tüm görevlilerin bölgede olduğunu ifade eden Soylu, “Yollar açık, elektrik var, su var” diye konuştu. Bölge için birkaç gündür uyarıları olduğunu ifade eden Soylu, özellikle dere yataklarının etrafında bulunulmamasını istedi. Soylu, “İlgili yerlerde arkadaşlarımızın uyarısı var, uyarılara da riayet etmek gerekir” ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa'da dalgıçlar kayıp 7 kişiyi arıyor

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Abide Kavşağı'nda sel sularına kapılan bir araçta bulunan ve sel sularıyla sürüklenen 7 kişiyi bulmak için polis su altı ekipleri, bölgeye yönlendirildi. Sabahın ilk ışıkları ile bölgeye sevk edilen dalgıçlar suda arama çalışması başlattı. Sularla birlikte sürüklenen çamur nedeniyle ekipler, kısa bir aramanın ardından çalışmalar ara verdi.







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