Adıyaman ve Şanlıurfa'daki sel felaketinde 14 kişi hayatını kaybetti

Sel felaketinin yaşandığı Şanlıurfa'ya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati basın toplantısı düzenledi.

Şanlıurfa 112 Acil Çağrı Merkezi binasında gerçekleştirilen toplantıya, 3 bakanın yanı sıra Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Devlet Su İşleri (DSİ), Karayolları ve AFAD yetkilileri katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adıyaman ve Şanlıurfa'daki sel felaketi ile ilgili 2 ilde toplamda ölü sayısının 14 olduğunu ve 5 kişinin arandığını söyledi. Arama-kurtarma çalışmalarının titizlikle devam ettiğini kaydeden Bakan Soylu, aynı zamanda 2 ilçe yolunda da çökmeler meydana geldiğini kaydetti. Çalışmaların tüm hızıyla devam edeceğini ve aynı zamanda da hasar tespitin başlayacağını aktaran Bakan Soylu, “Depremden sonra bir sel afeti ile Şanlıurfa karşı karşıya kaldı. Tüm hemşerilerimize geçmiş olsun. Bugün sabah saatleri itibari ile deprem bölgesinde ve burada ciddi bir yağış başladı. Özellikle Adıyaman'ın Tut ilçesinde bir de Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde dere taşmaları ve seller meydana geldi. Sabah saatlerinde Adıyaman'a gittik ve orada 12 vatandaşımızın sel sularına kapıldığını 8 vatandaşımızın oradan kurtulduğunu bilgisini edindik. Hemen ardından arama-kurtarma çalışmaları başladı. İki vatandaşımızın arama-kurtarma çalışmalarında vefat ettiğini gördük. Diğer 2 vatandaşımızın arama çalışmaları ise Adıyaman'ın Tut ilçesindeki 25 kilometrelik hatta devam ediyor. Şanlıurfa'da ise Karaköprü Sırrın, Cavşak ve Karakoyun deresinin aşırı yağmurlardan taştığı ve etrafındaki yerleşim yerlerine ciddi ölçüde zarar verdiğinin tespiti yapıldı. Daha önce uyarıldığı şekilde okullar dahi tatil edilmişti. Bugün itibariyle kamudaki çalışanların özellikle yaşlı, hamile ve engelliler ve işe gelemeyecek durumda olanlar ile ilgili biz izin verilmiş idi. Yine gece yarısı dalçıkların tamamı kapatılmıştı. Tüm kurumlarımız gerek duyuruları yapmak gerekse tedbir almak kaydıyla gerçekleştirmişlerdir” şeklinde konuştu.

“Şanlıurfa'da maalesef 12 vatandaşımız hayatını kaybetti”

Şanlıurfa'da 3, Adıyaman'da ise, 2 ihbarın değerlendirildiğini anlatan Bakan Soylu, son yılların en büyük yağışının olduğunu ifade ederek, “Haliliye ilçesinde toplam yağış miktarı 129 kilogram Karaköprü'de ise 120 kilogram. Bu mevsim şartlarına bakıldığı zaman burada görülmemiş bir yağış miktarı. Şanlıurfa'da maalesef 12 vatandaşımız hayatını kaybetti. Biraz önce bir vatandaşımızın daha hayatını kaybettiği bilgisi geldi. Şu anda 3 ihbar var. 2 ihbar ve bir tır şoförünün kayıp ihbarı. Diğer ihbar ise alışveriş merkezinin temizlik görevlisi ile alakalı bir ihbar. Tam değerlendiremediğimiz ama çalışmalarımıza devam ettiğimiz dalçıktaki bir ihbar var. Toplam 3 yerde arama-kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Şanlıurfa'da 12, Adıyaman'da 2 vatandaşımız hayatını kaybetti. 5 vatandaşımız ile ilgili de arama- kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Sabaha kadar çalışmalarımız devam edecek. Çamurlar temizlenecek ayrıca hasar tespit çalışmaları da başladı. Yarın ilk tespitler ile evlerde ve konutlarda hasarlar ile ilgili ilk ödemeleri gerçekleştireceğiz. Deprem bölgesinde çalışıyoruz ancak selin ilk tahribatları giderilene kadar hep birlikte burada olacağız. Ayrıca kırsal mahallelerde taramalarda yapıldı. Genel anlamda tahribatlar var ancak hayatın olağan akışını etkileyecek bir durum yok. Bozova-Hilvan yolunda da 2 farklı yerde çökme meydana geldi. Buradaki çalışmalarda devam ediyor. Akçakale-Şanlıurfa yolunda da baya bir su baskını var. Daha doğrusu suyun bir bölümü oraya boşaltıldı. Şehre intikal etmesin diye. Tüm herkese geçmiş olsun diyoruz” dedi.

“DSİ sorumluluğundaki tüm kanallar açık”

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ise, selden 300 arılı kovanın zarar gördüğünü belirterek, şimdilik 8 büyükbaş ve 8 küçükbaş hayvanın telef olduğunu aktardı. Sel afeti sebebiyle DSİ sorumluluğundaki tüm tahliye kanallarının şu anda açık durumda olduğunu belirten Kirişci, DSİ olarak son 20 yılda 21 dere ıslahı projesi ile Şanlıurfa başta olmak üzere 40 yerleşim yerine ve tarım arazilerine taşkınlardan korumak için yatırımlar gerçekleştirdiklerini söyledi. Bugün bu yatırımların gerçekleştirmemiş olması halinde daha büyük bir facia ile karşı karşıya kalınabileceğini vurgulayan Kirişci, “Böyle bir yağış şehirde dört defa tekrar edecek olursa Şanlıurfa'nın yıllık ortalama yağışı da bu şekilde karşılanmış olacak. Tabii ki de yıla yayılması gereken yağışın yoğun olarak coğrafyayla aniden buluşması işlerimizi de güçleştirmektedir. Bu olağanüstü bir dönemdir. Şanlıurfa'nın da içinde bulunduğu bu coğrafya bizim aynı zamanda tarımsal üretimimiz açısından da stratejik öneme sahiptir. 11 ilimiz zaten stratejik iller arasında yer alıyordu. Şanlıurfa gibi, Adıyaman gibi, Malatya gibi üretim desenlerinde farklılık da olsa bu coğrafyada yetiştirilenler gıda arz güvenliğimiz açısından da büyük önem taşımaktadır. Bundan dolayı buradaki çalışmaların süratle hızlanması için elimizden geleni yapacağız. Şu anda taşkın ve sel hadisesi devam ettiği için sahadaki çalışmaların kesin neticesinden bahsetmek burada doğru olmaz. İlerleyen günlerde kesinleşmiş halleri kamuoyu ile paylaşmış olacağız. Merkezdeki üç ilçemiz Haliliye, Eyübiye, Karaköprü afetten en çok etkilenen ilçelerimizdir. Karaköprü'de Konuklu, Boydere ve Kısas Mahallelerimizdeki bazı seralarımızda zararlar olduğu tespit edilmiş durumdadır. Harran İlçemizde beş mahallemizde hububat ekili alanlarımızda zarar olduğu şeklinde bir ön tespit söz konusudur. Karaköprü İlçemizde 300 arılı kovan zarar görmüş. Şimdilik 8 büyükbaş ve 8 küçükbaş hayvanımızın telef olduğu da alınan bilgiler arasındadır. Sel afeti sebebiyle DSİ sorumluluğundaki tüm tahliye kanallarımız şu anda açık durumdadır. Tahliye kanallarının kapasitesi aşıldığı için taşkınlar yaşanmaktadır. Şanlıurfa Akçakale yolu tahliye üzerine geçmişte yapılmış bazı müdahalelerin de etkisiyle tahliye taşmış ve ulaşım anayolda kapanmış durumdadır. Şehir içinde dereler açık olup tam kesit çalışmaktadır ve önlerinde herhangi bir tıkanıklık söz konusu değildir. Bununla birlikte Karakoyun Deresinde suyun yatağından taşması nedeniyle dere kenarındaki Karakoyun ve Akabe mahallelerinde bodrum katlarını su basmıştır Meteorolojik bilgiler dâhilinde Şanlıurfa'nın kurak gittiği yönündeki bilgiler dâhilinde su verilmesi istenmişti şehre. Biz de bu çerçevede şehre su vermiştik. Bu yağış sonrası tüneller tedbir amaçlı kapatılarak sulamalar sonlandırılmıştır. Ayrıca Devlet Su İşleri olarak biz son 20 yılda 21 dere ıslahı projesi ile Şanlıurfa başta olmak üzere 40 yerleşim yerimizi ve tarım arazilerimizi de taşkınlardan korumak için yatırımlar gerçekleştirdik. Bugün bu yatırımları gerçekleştirmemiş olsaydık daha büyük bir facia daha büyük bir afetle karşı karşıya kalabilirdik. Adıyaman ilimizde de aşırı yağışlar sonucu bazı bölgelerde taşkınlar yaşandı. Tut, Sincik, Samsat ve Kahta ilçelerimizde bağ, Antepfıstığı, dut, incir bahçeleri, buğday ekili alanlar ve örtü altı seralar zarar görmüştür. Hayvansal üretimle ilgili olarak da büyükbaş hayvan ile arılı kovan kayıplarının olduğunu biliyoruz. Malatya ilimizde ise yağışlardan dolayı bitkisel ve hayvansal üretime yönelik herhangi bir zaiyat söz konusu değildir. Üç ilimizde de hasar tespit çalışmalarımız devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

“Hasar tespit hızlı yürütülecek”

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ise, birçok alanda incelemeler yaptıklarını ve maalesef o alanlardaki konutlar ve işyerleri çok ciddi hasarlar gördüklerini söyledi. Nebati, sabaha kadar hasar tespit çalışmalarını defterdarların hızlı bir şekilde yürüteceğini ve yarın gün başlarken hasar tespit çalışmalarının bittiği bölgelerde AFAD tarafından da gerekli ödemelerin hızlı bir şekilde yapıldığı bir güne başlamış olacaklarını söyledi. Nebati, “Yaşadığımız bu topraklarda bugüne kadar görmediğimiz bir yoğunlukta yağış ve taşmalar yaşandı. Bunun sonucunda 12 vatandaşımızın hayatını kaybettiği ve yine yaralıların da olduğu bir afetle karşı karşıyayız. Aynı zamanda yine depremden en fazla etkilenen illerimizden birisi olan Adıyaman'da da aynı afet söz konusu. İlk andan itibaren Valiliğimiz, belediyelerimiz, askerimiz, AFAD'ımız DSİ'nin ekipleri olaya müdahale etti. Arama kurtarma ekiplerimiz dalgıçlarımız da dahil olmak üzere bölgede çalışmalar başlatıldı. Değerli bakanlarımızla birlikte birçok evi yerinde inceledik ve ziyaret ettik. Maalesef o alanlardaki konutlar iş yerleri çok ciddi şekilde zarar görmüş. Bu gece durmayacağız ve sabaha kadar hasar tespit çalışmalarını defterdarlarımız hızlı bir şekilde yürütecek. Yarın gün başlarken hasar tespit çalışmalarının bittiği en azından çoğunluğunun bittiği ve AFAD tarafından da gerekli ödemelerin hızlı bir şekilde yapıldığı bir güne başlamış olacağız. Bu yağmur şehrimizde görülen ve alışkın olunmayan bir yağmur. Bir aydır kuraklık konuşulurken DSİ'den su istenilirken neredeyse yılın yarısında alınan yağışı biz bir günde aldık. Elbette Şanlıurfa buna alışkın değil. Uzun yıllarda bir ortaya çıkan bir afet. Tüm unsurlarımızla çok ciddi olarak sahadayız. Yaraların sarılması için her türlü gayreti ortaya koymak konusunda da kararlıyız. Olası yağışlar için tedbirli olmamız gerektiğini buradan açıklamak istiyorum. Bölgemizde şiddetli bir yağış olacağı da aşikar. Tedbirli olmakta fayda var. Okullar da tatil edildi” diye konuştu.

Bakanların selin vurduğu noktalarda inceleme çalışmaları sürüyor.

İbrahim Halil Aslan - Mehmet Basmacı



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