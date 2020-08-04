Adıyaman'da 1 günde 28 adres karantina altına alındı

Kurban Bayramı süresince 100 adresin karantinaya alındığı kentte, bugün de 30 korona virüs vakası nedeniyle 28 adres için karantina kararı alındı. Kentte vakaların artması nedeniyle sağlık hizmetlerinin aksamasından korkuluyor.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Fatih Doğan, vatandaşların dışarıya maskesiz çıkmaması gerektiğini belirterek, sayının bu hızla artması halinde sağlık hizmetlerinin aksamasından korktuklarını dile getirdi. Doğan, “Pandemi sürecindeki ilk üç ayda hasta sayılarımızın kontrol altında olmasıyla beraber özellikle son süreçte kısıtlamalara ve bakanlığın önerilerine dikkat etmediğimizde hasta sayılarının hızlıca arttığına şahit olduk. Şu anda hastanemizde geçmiş döneme göre daha fazla hasta takip ediyoruz ve bu hastalara sağlık hizmeti vermeye çalışıyoruz.

Bu süreçte hasta sayısı artış hızı bu şekilde devam ederse sağlık hizmetlerinde aksamalara yol açma ihtimali olabilir. Bu nedenle vatandaşlarımızın hepsinin maske takmalarını istiyoruz, sosyal mesafeye dikkat etmelerini istiyoruz, el hijyeni konusunda dikkat etmelerini istiyoruz” ifadelerine yer verdi.

Vatandaşlar ise kurallara uyulmadığına ve insanların eski yaşamlarına döndüğüne işaret etti.

Ahmet Arslantaş

