Adıyaman'da 2 ilçede eğitime kar engeli

Çelikhan'da okullar 1 gün tatil edildi

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Çelikhan ilçesinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle taşıma merkezi ve köy okulları 27 Aralık 2019 Cuma günü tatil edildiği duyuruldu.

Sincik'te okullar 1 gün tatil edildi

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Sincik Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, “İlçemizde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle 27 Aralık 2019 Cuma günü, ilçe merkezindeki okullar ile İnlice, Alancık, Yarpuzlu, Eskiköy, Peyizge, Karaköse, Sakız, Serince, Hecik, Pınarbaşı ve Karasu Köyü okulları 1 gün süreyle tatil edilmiştir” ifadeleri kullanıldı.