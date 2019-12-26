İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adıyaman'da 2 ilçede eğitime kar engeli

Adıyaman'da 2 ilçede eğitime kar engeli
Adıyaman'da 2 ilçede eğitime kar engeli

Adıyaman'ın Çelikhan ve Sincik ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Çelikhan'da okullar 1 gün tatil edildi

 Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Çelikhan ilçesinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle taşıma merkezi ve köy okulları 27 Aralık 2019 Cuma günü tatil edildiği duyuruldu.

Sincik'te okullar 1 gün tatil edildi

 Adıyaman'ın Sincik ilçesinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Sincik Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, “İlçemizde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle 27 Aralık 2019 Cuma günü, ilçe merkezindeki okullar ile İnlice, Alancık, Yarpuzlu, Eskiköy, Peyizge, Karaköse, Sakız, Serince, Hecik, Pınarbaşı ve Karasu Köyü okulları 1 gün süreyle tatil edilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.