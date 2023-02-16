Adıyaman'da 29 bin çadır kuruldu

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle sarsılan ve bir çok yapının yıkıldığı Adıyaman'da yaralar sarılmaya çalışılıyor. Evlerini kaybeden ve çadır kente yerleşen vatandaşlar yeni hayatlarına alışmaya çalışıyor. Depremden en çok etkilen depremzede çocuklara ise çeşitli kamu kurum ve kuruluşlar tarafından psikososyal destek veriliyor. Gözyaşlarını tutamayan depremzedeler, zor günler geçirdiklerini ancak önce Allah'a sonra devlete güvendiklerini ifade etti.

Ahmet Arslantaş - Cihan Kizir

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.