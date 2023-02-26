Adıyaman'da 300 konteyner ailelere teslim ediliyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en fazla etkilenen iller arasında yer alan Adıyaman'da depremzedeler için kurulan konteyner kentlerde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. İl merkezi Altınşehir Mahallesi'ndeki 300 bin metrekare alana kurulan ve bin 815 ailenin barınacağı konteyner kentte de çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı. İçerisinde çamaşırhane, sosyal donatıların da yer aldığı konteyner kentte ilk etapta 300 aileye konteynerleri bugün teslim edilecek. İçerisinde eşyaları da bulunan konteynerlere vatandaşlar anahtarlarını teslim alarak yerleşebilecek. Diğer konteynerlerin ise çalışmalar tamamlandıkça vatandaşlara teslim edileceği öğrenildi.

Murat Kanber - Cihan Kizir

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