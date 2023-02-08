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Adıyaman'da 4 çocuk 64 saat sonra sağ çıkartıldı, ilk sözü “annem nerede” oldu

Adıyaman'da 4 çocuk 64 saat sonra sağ çıkartıldı, ilk sözü “annem nerede” oldu
Adıyaman'da 4 çocuk 64 saat sonra sağ çıkartıldı, ilk sözü “annem nerede” oldu

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde yaşları 2-16 arasında 4 çocuk depremden 64 saat sonra enkaz altından sağ çıkartıldı. Enkazdan ikinci olarak çıkarılan küçük çocuğun ilk sözleri “annem nerede” oldu.

Adıyaman’da 4 çocuk 64 saat sonra sağ çıkartıldı, ilk sözü “annem nerede” oldu - Tıkla İzle

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde çöken 5 katlı binanın enkazında kalan aynı aileden 4 çocuk AFAD ekipleri tarafından sağ olarak çıkartıldı. Enkazdan ikinci olarak çıkartılan çocuklardan ismi öğrenilemeyen 4-5 yaşlarındaki çocuğunun ilk sözleri “annem nerede” oldu. Peş peşe sağ olarak çıkartılan çocukları ekipler sevince boğdu. 16 yaşlarındaki İlay'da ise bulunduğu yerden yarı baygın olarak kurtarıldı. Sağ olarak kurtarılan çocuklar sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.

Onur Erden - Mert Taha Varol
 

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