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Adıyaman'da 70 öğrenci zehirlendi

Adıyaman'da 70 öğrenci zehirlendi
Adıyaman'da 70 öğrenci zehirlendi

Adıyaman Zeynep Turgut Ortaokulunda okuyan yaklaşık 70 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, merkez İmamağa Mahallesinde bulunan Zeynep Turgut Ortaokulunda okuyan yaklaşık 70 öğrenci kaşıntı ve mide bulantısı yaşadı. Durumu fark eden okul idaresi 112 Acil Sağlık ekiplerini arayarak konuyla alakalı yardım istedi. Kısa sürede okula gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahaleler sonucunda öğrenciler tek tek ambulanslara alınarak Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu, tedavilerinin hastanede devam ettiği öğrenildi. Öğrencilerin dışarıdan okula getirip yedikleri çileklerden dolayı zehirlendiği öne sürülürken, öğrencilerin zehirlenme nedeninin kesinleşmesi için çalışma başlatıldı.  

Cihan Kizir
 

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