Adıyaman'da akrabalar arasında kavga: 2 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Mara Mahallesi Mara Mahalle Muhtarlığı yakınlarında akrabalar arasında bilinmeyen bir nedenden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kavgada 2 kişi darp neticesi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Daha sonra olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya karışan 5 kişiyi gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Cihan Kizir