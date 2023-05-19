Adıyaman'da ambulans ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Erkan T., idaresindeki 02 FD 405 plakalı ambulans ile sürücüsü henüz belirlenemeyen 02 LH 497 plakalı minibüs, Atatürk Bulvarı Karayolları Kavşağı yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada minibüste bulunan Yeter U., ve Celal U., yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Cihan Kizir

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