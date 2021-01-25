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Adıyaman'da araçlar buz tuttu

Adıyaman'da araçlar buz tuttu
Adıyaman'da araçlar buz tuttu

Hava sıcaklığının gece eksi 5 dereceye kadar düştüğü Adıyaman’da araçlar buz buttu.

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Adıyaman'da hava sıcaklığı eksi 5'lere kadar düştü.

Soğuk havadan araçlar da etkilendi. Araç camları ve dış yüzeyinde buz kütlesi oluştu.

Araç sahipleri buz tutan araçlarının kapılarını açmakta güçlük çekti. Sürücüler araçların camlarındaki buzları kazıyarak ya da araç klimasıyla eriterek temizledi.

Araç sahibi Kemal Yiğit, “Sabah kalktığımızda arabamızın her tarafı buz tutmuştu. Yaklaşık yarım saattir erimesini bekliyoruz. Hava çok soğuk, her sabah arabamızın camları buz tutuyor. Çalıştırıyoruz, ve buzların erimesi için yarım saat beklemek zorunda kalıyoruz” dedi.

 

Ahmet Arslantaş
 

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