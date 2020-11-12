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Adıyaman'da bir belde karantinaya alındı

Adıyaman'da bir belde karantinaya alındı
Adıyaman'da bir belde karantinaya alındı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesine bağlı Balkar beldesi artan vakalar nedeniyle karantina altına alındı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Balkar beldesinde 14 gün karantina uygulanmasına karar verdi. Son bir haftada 70'in üzerinde vakanın görüldüğü beldede hastalığın yayılmaması için tedbirler alındı. Kahramanmaraş karayolu üzerinde bulunan beldeye giriş çıkışlar yasaklandı. Yollara bariyerler yerleştirildi.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar gereği, temel ihtiyaçların giderilmesi için her aileden sadece bir kişinin dışarıya çıkmasına, bakkal, kasap ve tüp satışı yapan yerler hariç tüm iş yerlerinin kapatılmasına karar verildiği kaydedildi.

Balkar Belediye Başkanı Orhan Orhan, Covid-19 pozitif vakaların artmasından dolayı vatandaşların daha duyarlı davranmalarını ve maske, mesafe ve temizlik kurullarına uymalarını istedi.

Kürşat Aktaş
 

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