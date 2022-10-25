Adıyaman'da DAEŞ operasyonu: 10 gözaltı

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca Silahlı Terör Örgütü DAEŞ'e yönelik yürütülen soruşturmalar çerçevesinde Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tespit edilen çok sayıda adrese operasyon düzenlendi. Özel hareket polislerinin de destek verdiği operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken adreslerinde bulunmayan 2 şahıs hakkında ise yakalama çalışması başlatıldı. Eş zamanlı yapılan şafak operasyonunda çok sayıda örgütsel dokümanlar ile dijital materyallere el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Cihan Kizir



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