İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Adıyaman'da deprem öncesi ve sonrası araç kamerasında

Adıyaman'da deprem öncesi ve sonrası araç kamerasında
Adıyaman'da deprem öncesi ve sonrası araç kamerasında

Adıyaman’da deprem öncesi ve sonrasında araç kamerasıyla çekilen görüntüler, yıkımın büyüklüğünü gözler önüne serdi.

Adıyaman’da deprem öncesi ve sonrası araç kamerasında - Tıkla İzle

Kahramanmaraş merkezli yaşanılan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremde Adıyaman'da binlerce bina yıkılmış ve binlerce insan enkaz altında kalarak hayatını kaybetmişti.

Depremden yaklaşık birkaç gün önce bir araç kamerasıyla çekilen görüntüler ile deprem sonrası yine bir araç kamerasına yansıyan görüntüler, depremin büyüklüğünü gözler önüne serdi. Atatürk Bulvarı Valilik Kavşağı ile eski Meslek Lisesi Kavşağı arasında çekilen görüntülerde deprem sonrası bölge adeta tanınmayacak hale geldi. Görüntülerde deprem öncesinde ayakta duran birçok binanın yıkıldığı gözlemlendi.

Cihan Kizir

İLGİLİ HABER
Adıyamanda yaşadığı depremin dehşeti tüyler ürpertti Adıyaman’da yaşadığı depremin dehşeti tüyler ürpertti
İLGİLİ HABER
Adıyamanda depremin öncesi ve sonrası dron kamerasında Adıyaman'da depremin öncesi ve sonrası dron kamerasında
İLGİLİ HABER
Deprem Adıyamanda 6 oteli yıktı Deprem Adıyaman’da 6 oteli yıktı

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.