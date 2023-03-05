Adıyaman'da deprem öncesi ve sonrası araç kamerasında

Kahramanmaraş merkezli yaşanılan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremde Adıyaman'da binlerce bina yıkılmış ve binlerce insan enkaz altında kalarak hayatını kaybetmişti.

Depremden yaklaşık birkaç gün önce bir araç kamerasıyla çekilen görüntüler ile deprem sonrası yine bir araç kamerasına yansıyan görüntüler, depremin büyüklüğünü gözler önüne serdi. Atatürk Bulvarı Valilik Kavşağı ile eski Meslek Lisesi Kavşağı arasında çekilen görüntülerde deprem sonrası bölge adeta tanınmayacak hale geldi. Görüntülerde deprem öncesinde ayakta duran birçok binanın yıkıldığı gözlemlendi.

Cihan Kizir

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