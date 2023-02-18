İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Adıyaman'da depremin 13'üncü günündeki enkaz kaldırma çalışmaları havadan görüntülendi

Adıyaman'da depremin 13'üncü günündeki enkaz kaldırma çalışmaları havadan görüntülendi
Adıyaman'da depremin 13'üncü günündeki enkaz kaldırma çalışmaları havadan görüntülendi

Depremden etkilenen Adıyaman’da 13’üncü günde devam eden enkaz kaldırma çalışmaları havadan görüntülendi.

Adıyaman’da depremin 13’üncü günündeki enkaz kaldırma çalışmaları havadan görüntülendi - Tıkla İzle

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen Adıyaman'da yıkılan binlerce binada enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Depremin 13'üncü gününde iş makineleri ile kentin her bölgesinde enkaz kaldırma çalışmaları yürütülüyor. Enkazlardan kaldırılan molozlar ise hafriyat kamyonları ile şehir merkezinin dışına taşınıyor. Yürütülen enkaz kaldırma çalışmaları dron ile görüntülendi.

Murat Kanber - Yasin Erdem

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.