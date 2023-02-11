Adıyaman'da enkazdan iki kadın sağ çıkarıldı

Adıyaman'da enkaz çalışmalarına devam Adana'nın Yüreğir Belediyesine bağlı YAKUT ekipleri, 96. saatte 45 yaşında bir kadın ve 100'üncü saatte 55 yaşında bir kadını canlı olarak enkazın altından çıkardılar. Enkazın altından sağ kurtulan iki vatandaş sedyelerle ambulanslara taşınarak, hastanelere sevk edildi.

YAKUT ekibi sorumlusu Turgut Ursavaş, yüzyılın afetinde umutla enkaz altında kalan vatandaşları hızla çıkarmak için sahada herkesin seferber olduğunu aktararak, “Çalışmalarımız dün itibarıyla geldiğimiz Adıyaman'da devam ediyor. Yaşanan durum çok kötü ama umudumuz devam ediyor. 96 ve 100. saatlerde zorlu şartların içerisinde çalışmalarımız hızlanırken, iki kadını sağ olarak çıkarmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ülkemize ve milletimize geçmiş olsun dileklerinde bulundu” dedi.

Beril Solmuşgül

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