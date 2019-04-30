Adıyaman'da facianın eşiğinden dönüldü

Kaza, Adıyaman- Kahta Karayolu Fuar Kavşağında meydana geldi. Kahta istikametinden Adıyaman istikametine ilerleyen Bekir M. idaresindeki 33 L 5902 plakalı minibüs ile aynı yöne gitmekte olan Abidin G. 02 EG 339 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada minibüs kontrolden çıkarak yol kenarındaki petrol istasyonu içerisinde bulunan bir dampere çarparak durabilirken, otomobil ise yol kenarındaki yüksel gerilim hattı direğine çarparak direği devirdi. Meydana gelen kazada araç sürücülerinden Bekir M., Abidin G. ile otomobilde bulunan Hatice G. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Cihan Kizir- Ahmet Arslantaş