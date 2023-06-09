Adıyaman'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, Adıyaman Havaalanı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adıyaman'dan Kahta istikametine seyir eden Emrullah S. (23) yönetimindeki 02 ACB 275 plakalı otomobil ile karşı istikametten seyir halinde bulunan Ömer A. (36) yönetimindeki 27 US 422 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada savrulan otomobillerden biri takla atarak, yol kenarındaki araziye düştü. Meydana gelen kazada sürücü Emrullah Sakar ve aynı araçta bulunan Zeynep Duygu Yıldırım, ağır yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan sürücü Emrullah Sakar'a yapılan bütün müdahalelere hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Hüseyin Türkoğlu

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