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Adıyaman'da feci olay: 2 ölü, 1 yaralı

Adıyaman'da feci olay: 2 ölü, 1 yaralı
Adıyaman'da feci olay: 2 ölü, 1 yaralı

Adıyaman’da Kurban Bayramı'nın 1. gününde üzerlerine baca devrilen karı koca kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybederken, 2 yaşındaki çocukları ise yaralandı.

Adıyaman’da feci olay: 2 ölü, 1 yaralı - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre, 3 yıldır evli olan Ferhat Uğurlu ile Semra Uğurlu, 2 yaşındaki çocukları E.U. ile beraber Yunus Emre Mahallesi'ndeki evlerinin damında uyudu. Damda uyuyan Uğurlu ailesinin üzerine baca devrildi. Devrilen bacanın altında kalan 3 kişi için olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri çağrıldı. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan Uğurlu ailesi, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Ferhat ile Semra Uğurlu çifti yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden çiftin 2 yaşındaki kızlarının ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Uğurlu çiftinin cenazesi daha sonra hastane morguna alındı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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