İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Adıyaman'da fırın odunluklarında korkutan yangın

Adıyaman'da fırın odunluklarında korkutan yangın
Adıyaman'da fırın odunluklarında korkutan yangın

Adıyaman’da, binalar arasında bulunan fırın odunlarının kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından kundaklandığı iddia edildi. Alevleri gören vatandaşlar yataklarından fırlayarak kovalarla su taşıdı.

Adıyaman'da fırın odunluklarında korkutan yangın - Tıkla İzle

 Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet mahallesi Abdulmusa Caddesi ile 1.Çevre Yolunun kesiştiği kavşak yakınlarında binalar arasında yer alan Hüseyin Gözaydın'a ait fırın odunları iddiaya göre kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından kundaklanarak yakıldı.

Bir süre sonra alevleri uyudukları balkonlardan gören bina sakinleri yataklarından fırlayarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bina sakinleri itfaiye ekipleri gelene kadar kovalar ile taşıdıkları suyla alevlere müdahale etti. Vatandaşların kovalarla taşıdığı su ile alevler söndürüldü.

Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın yerinde soğutma çalışması gerçekleştirilirken polis ekipleri ise olay yeri ve çevresinde incelemelerde bulundu. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda fırın odunlarının bir kısmı küle döndü.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Cihan Kizir
 

İLGİLİ HABER
Manisada orman yangını! Manisa’da orman yangını!

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.