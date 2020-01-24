Adıyaman'da fırtına çadırları devirdi, tabelaları uçurdu

Dün geceden itibaren etkili olan şiddetli rüzgar Adıyaman'da hayatı olumsuz etkiledi. Meteorolojinin ‘kuvvetli fırtına' uyarısı yaptığı Adıyaman'da şiddetli rüzgar nedeniyle tabelalar uçtu, çadırlar devrildi. Yeşilyurt Taziye Evi önünde bulunan yemek çadırı rüzgarın etkisiyle devrilerek yan yattı. Masa ve sandalyeler ise havada uçuştu. Çarşı merkezinde birçok iş yerinin tabelasının yanı sıra valiliğin çatısının üzerinde bulunan tabela da uçtu.

Rüzgarın etkisiyle sabodan sızan karbonmonoksit gazından il merkezi, Kahta ve Samsat ilçelerinde toplam 13 kişi zehirlendi.

Şiddetli rüzgarın 1 gün daha etkili olacağı belirtiliyor.

Ahmet Arslantaş

