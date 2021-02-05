İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adıyaman'da iki aile arasında ‘kaçak kazı' kavgası: 6 ölü, 4 yaralı

Adıyaman'da iki aile arasında ‘kaçak kazı' kavgası: 6 ölü, 4 yaralı
Adıyaman'da iki aile arasında ‘kaçak kazı' kavgası: 6 ölü, 4 yaralı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde iki aile arasında ‘kaçak kazı’ meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 6 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Jandarma ekipleri geçtiğimiz hafta ihbar üzerine Sincik ilçesi Çamdere köyünde kaçak kazı yapan kişilere yönelik operasyon yapmıştı. Operasyonda 5 şüpheli suçüstü yakalanmıştı. Jandarmaya kimin ihbarda bulunduğuyla ilgili birbirini suçlayan iki aile Tarihi Cendere Köprüsü yakınlarında bulunan Kahte ilçesine bağlı Doluca köyü mevkiinde karşılaşınca aralarında silahlı kavga çıktı.

Adıyaman'ın Kahta-Sincik karayolu Doluca köyü yakınlarında Göğüs ve Gözel aileleri arasında silahlı kavga çıktı. Çamdere köyünde ikamet ettiği öğrenilen Gözel ve Göğüs aileleri arasında çıkan silahlı kavgada 3'ü olay yerinde olmak üzere 6 kişi öldü. Kavgada Gözel ailesinden Mehmet ve Mustafa Gözel, Göğüs ailesinden ise Mehmet İbrahim, Yusuf ve İbrahim Göğüs hayatını kaybetti. 1'i köy korucusu olmak üzere 4 kişi kavgada yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaşanan bu kavga olayının hemen ardından Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, olayın gerçekleştiği yere giderek güvenlik güçlerinden bilgi aldı.

Vali Çuhadar 6 kişinin öldüğü yerde


 

Vali Çuhadar daha sonra hastaneye giderek yaralıların sağlık durumunu sordu. Hastane çıkışı açıklamalarda bulunan Vali Çuhadar, olayın ardından yeni olaylar çıkmaması için her türlü önlemi aldıklarını belirterek, “Sincik-Kahta karayolu üzerinde, Sincik ilçesi Çamdere köyünde ikamet eden ve aralarında husumet bulunan iki ailemiz arasında yaşanan silahlı kavgada maalesef 6 vatandaşımızı kaybettik, 4 yaralımız var. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Her türlü gerekli önlemler alınmıştır. Yeni olayların vuku bulmaması için jandarma ve polisimiz gerekli önlemi almıştır. Ailelere sağduyu tavsiye ediyor, sükûnete davet ediyorum” dedi.

Hüseyin Türkoğlu- Ömer Faruk Aydın-Ahmet Arslantaş


 

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.