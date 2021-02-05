Adıyaman'da iki aile arasındaki 'kaçak kazı' kavgası

Jandarma ekipleri geçtiğimiz hafta ihbar üzerine Sincik ilçesi Çamdere köyünde kaçak kazı yapan kişilere yönelik operasyon yapmış, 5 şüpheli suçüstü yakalanmıştı. Jandarmaya kimin ihbarda bulunduğuyla ilgili birbirini suçlayan iki aile Tarihi Cendere Köprüsü yakınlarında bulunan Kahta ilçesine bağlı Doluca köyü mevkiinde karşılaşınca aralarında silahlı kavga çıkmıştı. Kavgada Mehmet Göğüs, İbrahim Göğüs, İbrahim Göğüs, Yusuf Göğüs, Mehmet Gözel ve Mustafa Gözel hayatını kaybetmiş 4 kişi ise yaralanmıştı.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve hayatını kaybettiği belirtilen yaralılardan Yaşar Göğüs'ün yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan kavga yerinde ve hastanede güvenlik güçleri geniş önlem aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Vali Çuhadar 7 kişinin öldüğü yerde





Vali Çuhadar daha sonra hastaneye giderek yaralıların sağlık durumunu sordu. Hastane çıkışı açıklamalarda bulunan Vali Çuhadar, olayın ardından yeni olaylar çıkmaması için her türlü önlemi aldıklarını belirterek, “Sincik-Kahta karayolu üzerinde, Sincik ilçesi Çamdere köyünde ikamet eden ve aralarında husumet bulunan iki ailemiz arasında yaşanan silahlı kavgada ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Her türlü gerekli önlemler alınmıştır. Yeni olayların vuku bulmaması için jandarma ve polisimiz gerekli önlemi almıştır. Ailelere sağduyu tavsiye ediyor, sükûnete davet ediyorum” dedi.

Hüseyin Türkoğlu- Ömer Faruk Aydın-Ahmet Arslantaş-Cihan Kizir - Hüseyin Türkoğlu

