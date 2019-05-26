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Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 11 Yaralı

Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 11 Yaralı
Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 11 Yaralı

Adıyaman’da iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanılan kazada 11 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Abuzer Turan idaresindeki 02 AN 749 plakalı otomobille Süleyman Kaya idaresindeki 16 UB 778 plakalı otomobille, Adıyaman- Kahta Karayolu 9.kilometrede çarpıştı. Yaşanılan kazada otomobil sürücülerinden Abuzer Turan, Süleyman Kaya ve otomobillerde bulunan Seher Kaya, Selma Kaya, Elif Ela Demirpolat, Remziye Demirpolat, Irmak Naz Turan, Zeynal Daşkıran, Yaren Daşkıran, Bünyamin Daşkıran ve Asiye Turan yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.  

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