Adıyaman'da iki ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, Fırat Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ramazan K. yönetimindeki 02 T 4038 plakalı Fiat marka ticari taksi ile Orhan K. yönetimindeki 02 AAV 751 plakalı Ford marka ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada takla atarak yola savrulan ticari otomobildeki Perihan M. (45), Fevzi M. (47), A.M. (14) ve M.M. (6) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne gönderildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan anne Perihan M. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Hüseyin Türkoğlu

İLGİLİ HABER Okul müdürünün yamaç paraşütü yaparken öldüğü kaza kamerada

İLGİLİ HABER Jandarma karakolu önünde trafik kazası: 1 yaralı