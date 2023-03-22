Adıyaman'da ilk teravih namazı çadırda kılındı

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat tarihinde meydana gelen 7.7. ve 7.6 büyüklüğündeki depremde Adıyaman'da da binlerce bina yıkılmış ve binlerce vatandaş ise enkaz altında kalarak hayatını kaybetmişti. Adıyaman merkezde bulunan az hasarlı, hasarsız camiler, taziye evleri ve çadır kentlerde oluşturulan mescitler ve hasarlı camilerin yanında yer alan boş alanlara çadırlar kuruldu. Hazırlanan çadır mescitlerde namaz öncesinde din görevlileri, Ramazan ayının önemi hakkında vaaz verdi. Okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından Ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı. Tekbirler getirilerek dualar okunduğu gecenin sonunda ilk teravihi kılmanın huşusu içerisinde bulunan cemaat birbirlerinin Ramazan ayını da kutladı.

Oldukça heyecanlı olduklarını dile getiren depremzedelerden Mehmet Uyanık, “Ramazan geldi, Allah'a sonsuz şükürler olsun. Rabbim bizi bugünlere ulaştırdı. Çadırda da olsa inşallah bu sene daha başka bir Ramazan'ı idrak etmiş olacağız. Özellikle devletimize, milletimize Allah zeval vermesin, güç kuvvet versin” dedi. Depremzedelerden Aslı Balkan ise, “Öncelikle Ramazan'a kavuşturan Allah'a şükürler olsun. Bu Ramazan bizim için buruk bir zamanda geldi maalesef. Büyük bir affet yaşadık, Allah herkesin yardımcısı olsun. Bugün teravinin ilk günü hüzünlü ve heyecanlıyız” diye konuştu.

Cihan Kizir



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