Adıyaman'da inanılmaz kurtuluş kamerada

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Çiğdem 2 apartmanının enkazında yapılan kurtarma çalışmalarında 45 yaşındaki Canan Geçeci'nin sesi duyuldu. Sesin tespitinden sonra dün 4 çocuğun canlı olarak kurtarıldığı bina enkazındaki çalışmaları daha bir titizlik ve yoğunlukla sürdüren İstanbul Esenler Belediyesi arama kurtarma ekibi Canan Geçeci'yi kurtarmayı sağ olarak kurtardı. İlk sağlık müdahalesinin ardından Canan Geçeci ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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