Adıyaman'da kar hayatı felç etti

Adıyaman kent merkezine 4 yılın ardından ilk kez kar yağdı. 2016 yılında kenti beyaza bürüyen kar, 4 yılın ardından yine aynı görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu. Kent merkezinde bir taraftan kartpostallık görüntüler çıkarken, diğer taraftan hayat olumsuz etkilendi.

Hava sıcaklığının eksi 3 derece olduğu Adıyaman'da araçlar ilerlemekte zorlandı. Kar ve soğuk hava sonrasında oluşan buzlanma nedeniyle çok sayıda maddi hasarlı ve yaralamalı kaza meydana geldi.

İlerlemekte güçlük çeken araçların yanı sıra yayalarda buzlu yolda kayarak düştü. Atatürk Caddesi üzerinde kaygan kaldırımda ilerleyen 2 vatandaş düştü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Adıyaman Belediyesi ekipleri geceden itibaren ana arterler başta olmak üzere tuzlama, kumlama ve kürüme işlemi yaptı. Bazı esnaflar ise kendi işyerlerinin önünü tuzladı. Kar nedeniyle mahsur kalan araçları itfaiye ekipleri kurtardı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul-Adıyaman uçak seferi karşılıklı olarak iptal edildi.

Kar yağışı bir taraftan hayatı olumsuz etkilerken diğer taraftan güzel ve kartpostallık görüntülerde ortaya çıkardı. Okulların tatil olduğu Adıyaman'da çocuklar kar ile oynamanın keyfini çıkarttı.

Ahmet Arslantaş - Cihan Kizir

