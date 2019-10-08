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Adıyaman'da kaybolan genç Malatya'da bulundu

Adıyaman'da kaybolan genç Malatya'da bulundu
Adıyaman'da kaybolan genç Malatya'da bulundu

Adıyaman'da ‘Okula gidiyorum’ diyerek evden çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 15 yaşındaki Mahmut Gazi Akıncı, polis ekiplerince Malatya’da bulundu.

Adıyaman merkez Bahçelievler Mahallesi'ndeki evlerinden 4 gün önce okula gitmek için çıkan lise 1. sınıf öğrencisi Mahmut Gazi Akıncı'dan (15) bir daha haber alamayan ailesi, emniyete kayıp başvurusunda bulunmuştu. 4 gündür her yerde aranan Mahmut Gazi Akıncı, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğünün çalışmaları sonucunda Malatya'da bulundu. Bulunan genç, ailesine teslim edildi. Akıncı'nın ailesiyle anlaşamadığı bir konu nedeniyle evden ayrıldığı öğrenildi.
Konuyla alakalı soruşturma sürüyor.

Cihan Kizir
 

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