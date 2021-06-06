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Adıyaman'da kaza: 9 yaralı

Adıyaman'da kaza: 9 yaralı
Adıyaman'da kaza: 9 yaralı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı.

Kaza, sabah Diyarbakır yolu Kahta Devlet Hastanesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özgür C. İ. (42) yönetimindeki Ford marka 34 TE 3466 plakalı hafif ticari araç ile Mustafa A. (49) yönetimindeki Renault marka 02 KN 331 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada her iki araç sürücüsü ve araçlarda bulunan Roniye İ. (16), Ebru G. (24), Emine S. (17), Cennet S. (17), Hatun E. (44), Zeynep E. (18), Sakine D. (28) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Hüseyin Türkoğlu
 

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