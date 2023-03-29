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Adıyaman'da minare evin üzerine devrildi

Adıyaman'da minare evin üzerine devrildi
Adıyaman'da minare evin üzerine devrildi

Adıyaman’da depremde hasar gördüğü için iş makinesiyle yıkılmak istenen minare bir evin üzerine devrildi.

Adıyaman'da minare evin üzerine devrildi - Tıkla İzle

Adıyaman Malazgirt Mahallesinde bulunan Malazgirt Camii'nin 2 minaresi, 6 Şubat'ta ki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gördü. Hasar gören minareler özel bir firma tarafından iş makinesiyle yıkılmak istendi. Firma, minareyi devirme yöntemi ile yıkmak istedi.

Hesaplamaları yapan firma yetkilileri, polisin geniş güvenlik önlemi altında minareyi yıkmak için çalışma başlattı. Minarenin alt kısmında iş makinesiyle bir delik açıldıktan sonra, iş makinesiyle itildi. Sokağa düşmesi planlanan minare yüzde 10'luk sapma nedeniyle evin üzerine düştü. Minarenin uç kısmının isabet ettiği evde kimsenin olmaması yaşanabilecek can kaybını önledi. Büyük bir gürültüyle düşen minare evin oturma odasının çatısı ve duvarı parçaladı. Mahalle sakinleri minarenin tek parça halinde, bu yöntem ile yıkılmasına tepki gösterdi. Vatandaşlar minarenin üst kısmından başlayarak parça parça yıkılması gerektiğini ve diğer minarenin aynı yöntem ile yıkılmasına izin vermeyeceklerini ifade etti. Mahalle sakinleri diğer evlerin zarar görmesinden endişe ediyor.

Ahmet Arslantaş - Cihan Kizir

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