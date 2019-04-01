Adıyaman'da muhtarlık kavgası: 8 yaralı

Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Sarıharman köyünde 3 muhtar adayının yarıştığı seçimde Şevket Çırpıcı kazandı. Seçimler sonrasında köyde muhtarlık seçimlerinden dolayı tartışma yaşandı. Adaylar ve köylüler arasında çıkan tartışma kısa sürede sopalı kavgaya dönüştü.

Olayda Yusuf Layık, Zeynal Layık, Mahmut Layık, Hüseyin Layık, Zeynal Özer, Emin Özer ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Hüseyin Layık'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Cihan Kizir



