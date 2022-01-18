İhlas Haber Ajansı

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Adıyaman'da okullara 2 gün kar tatili

Adıyaman'da okullara 2 gün kar tatili
Adıyaman'da okullara 2 gün kar tatili

Adıyaman Valiliği, il genelinde ki tüm ilk ve orta dereceli okulların kar yağışı nedeniyle 2 gün tatil ettiğini duyurdu.

Önceki akşam sadece taşımalı eğitime 1 gün ara verilmesine karar veren Adıyaman Valiliği, bu gün eğitim ile ilgili yeni bir karar aldı. Salı ve Çarşamba günü tüm ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiği açıklandı.

Adıyaman Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, “İlimiz genelinde olumsuz hava koşullarına bağlı bir olumsuzluk yaşanmaması için, 18/01/2022 Salı ve 19/01/2022 Çarşamba günleri, Valiliğimiz kararıyla Adıyaman il genelinde (ilçelerimiz dahil) eğitim-öğretime 2 (iki) gün ara verilmesi kararlaştırılmıştır” ifadeleri kullanıldı.
 

Ahmet Arslantaş
 

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