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Adıyaman'da pes dedirten görüntü

Adıyaman'da pes dedirten görüntü
Adıyaman'da pes dedirten görüntü

Adıyaman’da, kaza sonrası hurda yığınına dönen bir minibüsün karayolunda süratle ilerlemesi pes dedirtti.

Adıyaman’da pes dedirten görüntü - Tıkla İzle

Kahta istikametinden Adıyaman istikametine doğru ilerleyen sürücüsü belirlenemeyen 44 AAV 185 plakalı hurda yığınına dönen minibüsü karayolunda gören sürücüler gözlerine inanamadı. Tavanı çöken, kapıları kapanmayan ve camları olmayan minibüs kazaya davetiye çıkardı. Hurda yığınına dönen minibüsün Kahta-Adıyaman karayolunda süratle ilerlemesi tepkilere neden oldu. Hızla ilerleyen minibüsü gören sürücüler durumu cep telefonlarıyla görüntüledi. Minibüs karayolunda hızla ilerleyerek bir süre sonra gözlerden kayboldu.

Cihan Kizir

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