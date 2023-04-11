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Adıyaman'da sağanak yağış cadde ve sokakları göle çevirdi

Adıyaman'da sağanak yağış cadde ve sokakları göle çevirdi
Adıyaman'da sağanak yağış cadde ve sokakları göle çevirdi

Adıyaman’da aniden bastıran yağmur ve dolu yağışıyla birlikte cadde ve sokaklar göle döndü.

Adıyaman’da sağanak yağış cadde ve sokakları göle çevirdi - Tıkla İzle


Önceki gün başlayan sağanak yağış yerini şiddetli dolu ve yağmur yağışına bıraktı. Aniden şiddetli bir şekilde başlayan dolu ve yağmur yağışı yaklaşık 15 dakika sürdü. Dakikalar içerisinde yıkıcı depremin meydana geldiği Adıyaman'ın kent merkezinde bir çok cadde ve sokak göle döndü. Çoğu vatandaş, göle dönen cadde ve sokaklarda karşıdan karşıya geçemezken bazı vatandaşlar ise suyun içerisinde yürümek zorunda kaldı. Sürücülerinde zor anlar yaşadığı Adıyaman'da, sağanak yağış devam ediyor.

Cihan Kizir - Ahmet Arslantaş
 

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