Adıyaman'da sağanak yağış cadde ve sokakları göle çevirdi



Önceki gün başlayan sağanak yağış yerini şiddetli dolu ve yağmur yağışına bıraktı. Aniden şiddetli bir şekilde başlayan dolu ve yağmur yağışı yaklaşık 15 dakika sürdü. Dakikalar içerisinde yıkıcı depremin meydana geldiği Adıyaman'ın kent merkezinde bir çok cadde ve sokak göle döndü. Çoğu vatandaş, göle dönen cadde ve sokaklarda karşıdan karşıya geçemezken bazı vatandaşlar ise suyun içerisinde yürümek zorunda kaldı. Sürücülerinde zor anlar yaşadığı Adıyaman'da, sağanak yağış devam ediyor.

Cihan Kizir - Ahmet Arslantaş



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