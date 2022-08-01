Adıyaman'da satırlı kavga: 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeşilyurt Mahallesi 2113 Sokak içerisinde iki grup arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma satırlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Bir birine saldıran şahıslardan biri aldığı sopa darbesi sonucu yaralandı. Durum üzerine olay yerine çok sayıda resmi ve sivil polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerine gelerek kavga eden şahıslara müdahale etti. Yaralanan kişi ise olay yerinde bulunan bir polis aracıyla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Cihan Kizir

İLGİLİ HABER Arnavutköy'de iki komşunun kavgası ölümle bitti