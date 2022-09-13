Adıyaman'da silahlı kavga: 1 ölü

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Bozpınar köyünde meydana geldi. Edinilen biliye göre iki aile arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma birden silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Ramazan K. silahla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık Ekipleri yaralıyı Göçeri Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanede tedavi altına alınan Ramazan K., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan Jandarmanın, olayın şüphelisi Ramazan Ç.'yi gözaltına aldığı öğrenildi.

Hüseyin Türkoğlu