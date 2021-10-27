Adıyaman'da terör operasyonu

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığında terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında daha önceden gözaltına alınan K.Y., isimli şahsın örgüte erzak, yaşam malzemesi yardımı yapan milis ve işbirlikçileri hakkında bilgi verdi. Verilen bilgiler doğrultusunda yine cumhuriyet başsavcılığının koordinatörlüğünde harekete geçen Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Y.Y., isimli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. 4 gün boyunca gözaltında tutulan Y.Y., tamamlanan ifadesinin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Y.Y., burada çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Cihan Kizir

