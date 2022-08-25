İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Adıyaman'da traktör devrildi: 1 ölü, 8 yaralı

Adıyaman'da traktör devrildi: 1 ölü, 8 yaralı
Adıyaman'da traktör devrildi: 1 ölü, 8 yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde freni tutmayan traktör önce takla attı, sonra şarampole yuvarlandı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 4’ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Adıyaman’da traktör devrildi: 1 ölü, 8 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, Gölbaşı ilçesi Belören beldesi Çilingir Kale Arkası mevkiinde meydana geldi. Traktör römorku üzerinde bağa üzüm kesmeye giden kişiler kaza yaptı. Ahmet Gündoğdu yönetimindeki 02 HU 581 plakalı traktör rampa aşağı indiği sırada traktörün freni tutmayınca sürücü kontrolü kaybetti. Traktör önce yol kenarındaki kayaya çarpı, ardından takla atarak yaklaşık 70 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Kazayı gören diğer köylüler durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Kazada, sürücü ve aynı aileden Dilek, Irmak ve Behiye, çocuklar A.C. (8), M. (4), M.A. (6), D.G. (2) yaralandı. Ayşe Fatma Gündoğdu (51) ise kaza yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında Gölbaşı ve Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumları ağır olan Ahmet Can Gündoğdu, Behiye Gündoğdu daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kürşat Aktaş

İLGİLİ HABER
Orduda iş makinesi şarampole devrildi: 1 ölü Ordu'da iş makinesi şarampole devrildi: 1 ölü
İLGİLİ HABER
Şiddetli rüzgarda ağaçlar yola devrildi Şiddetli rüzgarda ağaçlar yola devrildi
İLGİLİ HABER
Kontrolden çıkan işçi minibüsü devrildi: 5 yaralı Kontrolden çıkan işçi minibüsü devrildi: 5 yaralı

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.