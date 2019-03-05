İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adıyaman'da yaşlı adam evinde ölü bulundu!

Adıyaman'da yaşlı adam evinde ölü bulundu!
Adıyaman'da yaşlı adam evinde ölü bulundu!

Adıyaman’da, tek başına yaşayan yaşlı adam yakınları tarafından evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Karapınar Mahallesi Karapınar Camii karşı tarafında bulunan bir ikamette yalnız yaşayan Abdurrahman Aka'dan (50), haber alamayan yakınları merak ederek evine gitti. Yakınları tarafından ev içerisinde hareketsiz halde bulunan Abdurrahman Aka için 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Aka'nın öldüğünü belirleyerek durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ev içerisinde ve çevresinde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından Aka'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine morguna kaldırıldı. 

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.  

Cihan Kizir

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.