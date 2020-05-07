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Adıyaman'daki operasyonda teröristlerin bombalandığı anlar kamerada

Adıyaman'daki operasyonda teröristlerin bombalandığı anlar kamerada
Adıyaman'daki operasyonda teröristlerin bombalandığı anlar kamerada

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Özel Harekat birimlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda teröristlerin bombalandığı anlar kameralara yansıdı.

Adıyaman'daki operasyonda teröristlerin bombalandığı anlar kamerada - Tıkla İzle

İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Adıyaman kırsalında İl Jandarma Komutanlığı Özel Harekat birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini ve operasyonun devam ettiğini açıkladı. Bölge kırsalında gizlenen teröristlerin yapılan bombardıman ile etkisiz hale getirildiği anlar kameralara yansıdı. Savaş uçakları tarafından atılan bombaların ardından bölgeden dumanlar yükseldiği görülürken o anlar çevredeki yerleşim yerlerinde bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Ahmet Arslantaş
 

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