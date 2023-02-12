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Adıyaman'dan umutlandıran iki güzel haber

Adıyaman'dan umutlandıran iki güzel haber
Adıyaman'dan umutlandıran iki güzel haber

Adıyaman'da 6 yaşındaki kız ve annesi, depremin 145. ve 149. saatlerinde enkaz altından madenciler tarafından sağ çıkarıldı.

Adıyaman'dan umutlandıran iki güzel haber - Tıkla İzle

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından ekiplerin arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. Depremin vurduğu Adıyaman'da anne ve kızın enkazda olduğunun anlaşılması üzerine çalışmalar o noktada yoğunlaştırıldı. Enkazdan önce 6 yaşındaki Hatice Yılmaz çıkarıldı. Depremin 145. saatinde çıkarılan kız ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ardından anneyi kurtarmak için çalışmalar yoğunlaştırıldı. Anne Özlem Yılmaz da depremin 149. saatinden enkazdan sağ çıkarıldı. Sedyeye alınan Özlem Yılmaz da ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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