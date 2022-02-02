İhlas Haber Ajansı

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Adjust'a yeni CEO

Adjust'a yeni CEO
Adjust'a yeni CEO

Mobil pazarlama analitik platformu Adjust’ın yeni CEO’su Simon Dussart oldu.

Mobil pazarlama analitik platformu Adjust, Simon Dussart'ın CEO olarak atadığını duyurdu. Dussart, karar sonrası yaptığı açıklamada büyüme mesajı verdi. Şirketin önemli bir noktada bulunduğunun altını çizen Dussart, "Bu yeni dönemde günümüzün mobil pazarlamacılarının tüm ihtiyaçlarını karşılayan inovatif çözümleri geliştirmeye ve küresel çaptaki birçok şirketin çözümlerimizden en yüksek faydayı sağlayabilmesine devam ederken Çin ve Güneydoğu Asya'daki büyümemize hız katacağız ve EMEA ile Japonya'daki liderliğimize devam edeceğiz" dedi.

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