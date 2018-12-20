Adliye koridorunda kavga: 6 gözaltı

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı', ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve ‘tehdit' suçlarından tutuksuz yargılanan K.A., mağdur kız çocukları K.D., M.D. ve şikayetçi aileler ile avukatları hazır bulundu.

Mahkeme heyeti duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için ertelerken, duruşma sonrası Adliye koridoru bir anda karıştı. Duruşma salonu dışında bekleyen ikigrup önce birbirleri ile tartıştılar, daha sonra tartışma kavgaya dönüşünce yumruklar havada uçuştu.

Adliye polisi anında kavgaya müdahale ederken, kavgaya karışan iki taraftan 3'er kişi kelepçelenerek gözaltına alındı.

Polis noktasına getirilen aralarında tutuksuz sanığın da olduğu şüpheliler K.A., N.B., F.B., ile M.D., A.D. ve M.D. olmak üzere 6 şüpheli işlemlerinin ardından ifadeleri alınmak üzere Reşat Vural Polis Merkezi'ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şeref Kahraman

