Adliye önünde gerginliğe polis müdahalesi

Sivas'ın Şarkışla ilçesi Yıldırım Mahallesi'nde 24 yaşındaki Duriye Taşdelen'i 9 bıçak darbesi ile öldüren Nihat K.'nin (26) adliyeye sevk edilmesi ile adliye önünde başlayan gerginlik sürüyor. Çok sayıda kişi Şarkışla Adliyesi önünde toplanarak zanlının kendilerine verilmesini istemişti. Zaman zaman kalabalık arasında da gerginlikler yaşanırken adliye önünde toplanan kalabalığın artması üzerine polis ekipleri kalabalık gruba müdahale etti. Biber gazı ve copla yapılan müdahaleye rağmen kalabalık grup adliye önünden ayrılmadı.

Mehmet Bardak